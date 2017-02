30 lat od wybuchu metanu

dodane 05.02.2017 21:06 Danuta Sowa

To była środa, 5.35 rano… Dla kilkunastu górników - obecnie już nieistniejącej - KWK Mysłowice była to ostatnia środa w życiu. 30 lat temu doszło do jednej z największych tragedii w historii górnictwa.

Danuta Sowa Pomnik górników, którzy zginęli w kopalni Mysłowice, znajduje się na terenie kopalni

Tak wspomniał tamten dzień ks. Rafał Ryszka, dziekan dekanatu mysłowickiego i proboszcz w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela na Bończyku. W tym kościele bowiem odprawiona została w niedziele, 5 lutego, uroczysta Msza św. w intencji górników, zmarłych tragicznie na wskutek wybuchu metanu w kopalni, w intencji ich rodzin i ocalałych z tej tragedii. Zostawili najbliższych, zostawili życiowe plany i marzenia, poszli na wieczną szychtę. Pamiętamy o nich, choć minęło już 30 lat od tamtego tragicznego wydarzenia. 30 lat temu, dokładnie 4 lutego 1987 roku, w kopalni „Mysłowice” doszło do jednej z największych tragedii w historii górnictwa. W wyniku wybuchu metanu, 500 metrów pod ziemią, zginęło 19 górników, a 20 zostało ciężko rannych. Mszę na Bończyku uświetniło kilkanaście sztandarów górniczych. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz miasta i kopalni, rodziny i górnicy. W rocznicę tamtejszych wydarzeń na terenie byłej już kopalni rodziny poszkodowanych, górnicy, którzy pamiętali ten tragiczny dzień, oraz przedstawiciele mysłowickiego samorządu, złożyli kwiaty i zapalili znicze. 30 lat temu , w wyniku wybuchu metanu zginęli: Jan Ceglarek, Jerzy Rogowicz, Ryszard Grzesiak, Feliks Krzyska, Krzysztof Woźnica, Marek Kąkol, Piotr Błazy, Leszek Błahuciak, Tomasz Mańko, Mirosław Wójcik, Krzysztof Flis, Dariusz Oszek, Mieczysław Mittman, Wojciech Mieszczak, Andrzej Trzeciak, Marek Haśnik, Franciszek Dubiel, Marek Świeżawski, Władysław Nieduziak. Cztery tablice z ponad 200 nazwiskami górników, którzy stracili życie na tej kopalni w latach 1945 – 2003, od 2009 roku znajdują się na terenie likwidowanej kopalni. Z tego względu dostęp do nich jest utrudniony na co dzień. W związku z tym zostaną one przeniesione w inne miejsce, gdzie będzie można bez ograniczeń zapalać znicze i składać kwiaty.